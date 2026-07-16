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16 июля, 14:15

Технологии

Приложение VK пропало из Huawei AppGallery

Фото: 123RF.com/koldunova

Приложение социальной сети "ВКонтакте" VK пропало из магазина Huawei AppGallery у некоторых пользователей. При попытке найти сервис VK появляется сообщение "приложение недоступно".

Компания VK, в свою очередь, порекомендовала пользователям перейти с домена vk.com на vk.ru. При этом сервис и дизайн приложения останутся прежними. Это связано с тем, что домен .ru доступен всегда и открывается быстрее, чем .com.

Чтобы проверить, каким доменом пользуется человек, нужно посмотреть на адресную строку браузера – начало ссылки должно начинаться с vk.ru.

При этом мессенджер MAX все еще можно скачать в AppGallery. В это же время приложение почты Mail.ru исчезло из магазина Google Play.

Ранее в четверг, 16 июля, из Google Play пропали приложения VK, МАХ и "Одноклассники". В пресс-службе разработчика тогда указали, что сервисы можно скачать в RuStore, Samsung Galaxy Store и Xiaomi GetApps, а также других платформах для Android.

Незадолго до этого Европейский союз ввел санкции против компании VK. Еще до этого приложения MAX, "ВКонтакте", "Дзен", "VK Мессенджер", "VK Знакомства", VK Video, VK Music, "Одноклассники", Mail.ru и Skillbox исчезли в магазине App Store. В Apple объясняли это необходимостью соблюдать рестрикции.

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