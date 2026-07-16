Euractiv: воздушная тревога прервала общение фон дер Ляйен со СМИ в Киеве

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прервала общение с журналистами в Киеве из-за сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщает RT со ссылкой на портал Euractiv.

Фон дер Ляйен отвечала на вопросы журналистов в отеле InterContinental. В тот момент прозвучал сигнал воздушной тревоги, поэтому глава Еврокомиссии и журналисты направились в подземное убежище.

Глава ЕК прилетела в украинскую столицу с 11-м визитом с начала СВО 15 июля. По словам фон дер Ляйен, во время поездки будут представлены новые инициативы по интеграции военных индустрий Евросоюза и Украины. Также в обсуждении будет затронута подготовка к зиме.

Ранее стало известно, что Евросоюз обсуждает выделение Украине еще около 45 миллиардов евро. По словам главы Еврокомиссии, уже согласованный кредит ЕС в 90 миллиардов евро покрывает две трети потребностей киевского режима на 2026 и 2027 годы.

