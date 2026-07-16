Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июля, 23:43

Политика

Захарова прокомментировала отъезд посла ФРГ цитатой из "Мастера и Маргариты"

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова процитировала Булгакова в ответ на видео посольства Германии, сравнившее посла Ламбсдорфа с Воландом. В своем телеграм-канале она написала, что немецкий дипломат "не заслужил света".

Дипломат ответила отсылкой к роману "Мастер и Маргарита" на видео, опубликованное посольством Германии в России. В ролике завершающий свою миссию посол ФРГ Александер Ламбсдорф провел параллели с образом Воланда.

Посол, частью московского имиджа которого стала шляпа, удивился вниманию немецких СМИ к этому аксессуару и упомянул, что жил в "чудесном районе недалеко от Патриарших прудов".

Собеседник из пресс-службы посольства в ответ заметил, что булгаковский Воланд, которого в первой главе приняли за немецкого профессора, также носит шляпу (хотя в оригинальном тексте на нем был серый берет).

Захарова разместила этот фрагмент интервью в своем телеграм-канале, сопроводив его музыкальной темой бала сатаны из сериала "Мастер и Маргарита".

Ранее посол ФРГ Александер Ламбсдорф был вызван в МИД РФ. Однако причина вызова не уточняется.

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль дипломата останавливается около здания ведомства, после чего Ламбсдорф заходит внутрь.

Читайте также


политика

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

Вредит ли зарубежное кино россиянам?

Ученые выяснили, что западное кино формирует у молодежи нереалистичные ожидания от жизни

Однако эксперты уверены: не все фильмы влияют на психику одинаково

Читать
закрыть

Как правильно составить рацион?

При составлении меню можно воспользоваться методом "гарвардской тарелки"

Читать
закрыть

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

Почему не стоит увольняться вслед за начальником?

Эксперты уверены: могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика