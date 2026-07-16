Захарова прокомментировала отъезд посла ФРГ цитатой из "Мастера и Маргариты"

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова процитировала Булгакова в ответ на видео посольства Германии, сравнившее посла Ламбсдорфа с Воландом. В своем телеграм-канале она написала, что немецкий дипломат "не заслужил света".

Дипломат ответила отсылкой к роману "Мастер и Маргарита" на видео, опубликованное посольством Германии в России. В ролике завершающий свою миссию посол ФРГ Александер Ламбсдорф провел параллели с образом Воланда.

Посол, частью московского имиджа которого стала шляпа, удивился вниманию немецких СМИ к этому аксессуару и упомянул, что жил в "чудесном районе недалеко от Патриарших прудов".

Собеседник из пресс-службы посольства в ответ заметил, что булгаковский Воланд, которого в первой главе приняли за немецкого профессора, также носит шляпу (хотя в оригинальном тексте на нем был серый берет).

Захарова разместила этот фрагмент интервью в своем телеграм-канале, сопроводив его музыкальной темой бала сатаны из сериала "Мастер и Маргарита".

Ранее посол ФРГ Александер Ламбсдорф был вызван в МИД РФ. Однако причина вызова не уточняется.

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль дипломата останавливается около здания ведомства, после чего Ламбсдорф заходит внутрь.