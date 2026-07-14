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14 июля, 13:23

Политика

Песков раскритиковал слова Мерца о гарантиях безопасности для Украины

Фото: kremlin.ru

Желание европейских стран формулировать гарантии безопасности по Украине без России исключает их участие в процессе урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам саммита "коалиции желающих" сказал, что РФ не будет участвовать в разработке механизмов гарантий безопасности для Украины.

"Если действительно эта позиция европейцев убежденная и если они настаивают на этой позиции, это абсолютно исключает возможность участия европейских стран в процессе урегулирования", – пояснил Песков.

По словам представителя Кремля, сформулировать гарантии безопасности по Украине без российского участия невозможно. Песков также подчеркнул, что заявление канцлера Германии свидетельствует о тупиковости позиции.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин отметил, что европейские страны на сегодняшний день не способны предложить какие-либо конструктивные идеи по урегулированию украинского конфликта. В это же время заявления лидеров Евросоюза о необходимости диалога с Москвой для урегулирования конфликта на Украине продолжают соседствовать с призывами нанести РФ стратегическое поражение.

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