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14 июля, 14:24

Город

Более 6 тыс школьников стали участниками столичных патриотических лагерей

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Свыше 6 тысяч столичных школьников 7–10-х классов приняли участие в трех сменах спортивно-патриотических лагерей, сообщил портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.

Лагеря открыли свои двери 1 июня. Их назвали в честь выдающихся военачальников: "Жуков", "Рокоссовский", "Василевский", "Конев", "Суворов", "Кутузов", "Багратион", "Нахимов", а также "Чуйков" и "Ушаков". Они расположены на западе Москвы, в Богородском, Одинцовском и Наро-Фоминском округах Подмосковья.

Школьники живут в современных палатках с кондиционерами, системами обогрева и противопожарной сигнализацией. На территориях обустроены столовые с пятиразовым сбалансированным питанием.

Детям доступны физкультурно-оздоровительные зоны, включая воркаут, веревочные парки, площадки для мини-футбола и настольного тенниса, баскетбола и волейбола. Здесь же предусмотрены шатры, медпункты, туалетные и душевые модули, площадки для строевой подготовки и костровые зоны.

В ходе трех смен ученики смогли посетить свыше 1 800 мероприятий, включая спортивные турниры, полевые выходы, экскурсии, концерты, лекции, кинопоказы, встречи с ветеранами СВО. Ребята также освоили основы огневой, инженерной, строевой и туристской подготовки, научились оказывать первую помощь, управлять БПЛА.

Один из участников второй смены лагеря "Чуйков" Всеволод Обухов рассказал, что ему очень понравилось в нем. Они вместе с отрядом ставили спектакль об основоположнике советской нейрохирургии Николае Бурденко. В следующем году Обухов хочет поехать в лагерь снова.

Всего за лето пройдут шесть двухнедельных смен. В них примут участие около 13 тысяч учеников, что почти в три раза больше, чем в 2025 году. Четвертая смена начнется 16 июля. Участие в спортивно-патриотических лагерях для школьников Москвы бесплатное, но необходимо пройти конкурсный отбор.

Ранее сообщалось, что порядка 3 тысяч столичных студентов работают и проходят практику в детских лагерях по всей России. В частности, свыше 1 350 участников студотрядов города задействованы в детских оздоровительных лагерях Московского региона, Нижегородской области и во Всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке.

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