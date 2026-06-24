Почти 3 тыс студентов из Москвы работают в детских лагерях по всей России

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Порядка 3 тысяч столичных студентов работают и проходят практику в детских лагерях по всей России, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, свыше 1 350 участников студотрядов города задействованы в детских оздоровительных лагерях Московского региона, Нижегородской области и во Всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке. Еще около 1,5 тысячи студентов колледжей мегаполиса прошли практику вожатыми в 100 учреждениях.

"В Международный день вожатого молодые москвичи принимают поздравления не как временные сотрудники, а как настоящие наставники, которым родители доверяют самое ценное. Мы делаем все, чтобы этот опыт был для ребят не просто работой, а осознанной миссией – формировать характер, поддерживать таланты и дарить продуктивное лето новому поколению", – рассказала руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина.

На сегодняшний день вожатые студенческих отрядов России привлекаются к работе с детьми от 6 до 17 лет. Именно в этом возрасте формируется личность ребенка, а каждое слово взрослого может оставить глубокий след. Поэтому подготовка будущих вожатых ведется с особым вниманием и серьезностью.

Например, в Москве этот процесс осуществляется на системной основе. В текущем году число участников педагогического направления студенческих отрядов почти достигло 1,5 тысячи человек, включая студентов педагогических, технических и гуманитарных специальностей.

Перед началом работы они проходят обучение длительностью в 3 месяца в специализированной школе. В рамках обучения осваиваются современные методы воспитания, возрастная психология, основы конфликтологии и алгоритмы действий в нештатных ситуациях, в том числе оказание первой помощи и соблюдение техники безопасности.

Вместе с тем программа предполагает отработку практических навыков. В их число входят организация досуговых мероприятий, командных игр и индивидуальная работа с детьми. Особое внимание уделяется развитию творческих компетенций, помогающих адаптировать программы под любой коллектив.

По итогам обучения участники получают государственный сертификат, подтверждающий их квалификацию и готовность к педагогической деятельности.

"Каждое лето сотни участников студенческих отрядов Москвы выбирают работу с детьми. Для многих это возможность получить первый серьезный педагогический опыт и стать для ребенка настоящим наставником. В отряды приходят не только будущие преподаватели, но и молодые люди других специальностей", – отметила председатель правления Российских студенческих отрядов и студенческих отрядов Москвы, член Комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

Кроме того, более 30 человек также стали участниками проекта "Лето моей карьеры", реализуемого центром занятости "Моя карьера". Помимо вожатской деятельности, они могут работать инструкторами по спорту, кружководами, педагогами-организаторами, художественными руководителями и руководителями смен. Основная их цель заключается в обеспечении увлекательного отдыха детям и создании условий для раскрытия их талантов.

Этим летом вожатые из московских педагогических отрядов работают в 19 детских лагерях по всей стране.

Практика для вожатых – это неотъемлемая часть обучения студентов педагогических колледжей Москвы. Она проходит ежегодно с первого курса. В этом году ее прошли студенты Московского педагогического колледжа (МПК) и Института среднего профессионального образования имени К. Д. Ушинского Московского городского педагогического университета. Они разрабатывали программы смен, проводили мастер-классы, квесты и утреннюю зарядку, а также организовывали творческие активности.

Например, студент третьего курса МПК, будущий учитель начальных классов Андрей Шаронов работал вожатым в спортивно-патриотическом лагере "Ушаков". В его задачу входила организация подвижных игр, таких как "Захват флага" и "Охота за сокровищами", а также ведение мастер-классов по туристической подготовке, ориентированию на местности и разведению костра для отряда.

Чтобы стать частью студенческих отрядов Москвы, бесплатно освоить востребованные профессии и принять участие в масштабных проектах, нужно заполнить форму на сайте Российских студенческих отрядов или портале "Молодежь Москвы". Подробная информация о деятельности отрядов размещена в сообществе соцсети "ВКонтакте".

Ранее Минпросвещения РФ ужесточило требования к вожатым в детских лагерях. В них перестанут брать без педагогического опыта. Из-за сезонного характера работы персонал в лагеря долгое время нанимали практически без требований. Сейчас эту практику пересмотрели и ужесточили.

