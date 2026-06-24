Потерявшегося сутки назад 93-летнего мужчину нашли в лесу под Талдомом

Фото: МАХ/"ГКУ МО "Мособлпожспас"

Спасатели и волонтеры нашли в лесном массиве в Талдомском городском округе Подмосковья 93-летнего пенсионера, который потерялся сутки назад. Об этом сообщили в ГКУ "Мособлпожспас".

В службу "Система-112" вечером 22 июня обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее 93-летний супруг еще в полдень ушел на прогулку в лес вблизи деревни Карманово в округе Талдомском и перестал выходить на связь. Тревога усиливалась из-за прошедшего днем сильного ливня, мужчина долго находился на холоде.

На поиски отправились специалисты поисково-спасательного поста ПСЧ-215 "Мособлпожспас". Они работали на отклик и использовали громкоговорящее устройство аварийно-спасательного автомобиля. Ночью к ним присоединились волонтеры отряда "ЛизаАлерт", а также местные жители – вместе они тщательно обследовали местность.

"К утру заблудившегося обнаружили на берегу реки Дубна – мужчина обессилел и не мог идти самостоятельно. Спасатели переложили его на мягкие носилки, помогли донести до автомобиля, на котором доставили домой. От госпитализации пенсионер отказался", – рассказали в Мособлпожспасе.

На этом фоне спасатели напомнили любителям прогулок по лесу и грибникам правила безопасности. Перед походом стоит взять с собой полностью заряженный телефон, спички, запас воды, перекус, свисток, а также нужные лекарства.

Также важно рассказать близким о маршруте и времени возвращения. При обострении хронических заболеваний поход в лес лучше отложить. В экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Ранее спасатели вывели из леса в Егорьевске заблудившуюся 79-летнюю пенсионерку. В "Систему-112" обратился родственник, сказав, что женщина ушла на прогулку в лес и не вернулась. Спасатели связались с ней по телефону и просили оставаться на месте, после чего несколько часов искали ее в темноте и под дождем, подавая звуковые сигналы.