Пенсионер выжил после пяти дней без еды и воды в лесу под Шатурой

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"

В лесу на территории муниципального округа Шатура обнаружили заблудившегося пенсионера, который выжил после пяти суток без еды и воды, рассказали в пресс-службе ГКУ МО "Мособлпожспас".

Речь идет о 70-летнем мужчине. Он страдает от потери памяти и не ориентируется в пространстве. О его пропаже стало известно 12 мая. Его супруга рассказала, что он отправился на прогулку и не вернулся домой.

Пенсионера искали спасатели, сотрудники полиции, лесничества и волонтеры отряда "ЛизаАлерт". В итоге он был найден в шести километрах от поселка. Мужчине оказали первую помощь, при этом отмечается, что он был сильно истощен и обезвожен.

Его вынесли на мягких носилках и передали врачам скорой помощи работники поисково-спасательного поста ПСЧ-286 "Мособлпожспаса" совместно с добровольцами отряда "ЛизаАлерт".

Ранее на Чукотке спустя шесть дней поисков обнаружили двух пропавших в тундре мужчин. Двое братьев выехали из одного поселка в другой на снегоболотоходе, но вскоре перестали выходить на связь. После спасения они рассказали, что не смогли вернуться в поселок самостоятельно из-за поломки техники.

