Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

15 мая, 13:20

Происшествия

Спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае

Спасатели вновь приступили к поискам семьи Усольцевых, которая в 2025 году пропала в Партизанском районе Красноярского края, сообщила пресс-служба Красноярского поисково-спасательного отряда.

Повторные мероприятия пройдут по заявке следственных органов 15 и 16 мая. В поисках примут участие 4 человека и 4 единицы техники поисково-спасательного отряда.

Причины возобновления операции могли быть как природными, так и связанными с появлением в деле новых обстоятельств, отметил в беседе с "Абзацем" советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук подполковник Олег Иванников.

Он пояснил, что в районе поисков сошел снег. Также, по словам эксперта, есть основания полагать, что семья могла стать жертвой преступников, которые жестоко с ними расправились и спрятали тела. Иванников отметил, что информация от различных источников эту версию подтверждает.

При этом подполковник напомнил, что произошедшее могло быть и продуманным планом главы семьи. Якобы он решил устроить для правоохранительных органов квест, скрывшись вместе с родными на другом континенте.

Иванников допустил, что Усольцевы сейчас могут находиться в Аргентине, Австралии или в Центральной Америке. Для этого могли быть заранее изготовлены поддельные документы.

Об исчезновении семьи Усольцевых стало известно 2 октября 2025 года. По данным правоохранителей, 28 сентября мужчина, женщина и их пятилетняя дочь отправились в поход в сторону горы Буратинка, после чего связь с ними была потеряна.

Поиски прекратили 12 октября. Затем работа велась только в режиме точечных проверок на отдельных участках. Уточнялось, что на горе осталась еще необследованная территория площадью 1,6 на 2,5 километра, что будет главной задачей отряда при повторных операциях.

Поиски по заявке от следственных органов также возобновляли в апреле. Они прошли с 17-го по 19-е число.

