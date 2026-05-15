Путин наградил экс-главу Белгородской области Гладкова орденом Александра Невского

Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков получил орден Александра Невского от Владимира Путина. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей Еремин в ходе представления нового врио губернатора.

Об уходе Гладкова с поста стало известно 13 мая. Его отставку по собственному желанию принял глава государства. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Александр Шуваев, с которым Путин уже провел встречу.

Позднее Гладков выразил благодарность всем, с кем он работал на посту губернатора Белгородской области, отметив, что их поддержка позволяла получать дополнительную энергию и силы, а также решать огромное количество проблем.