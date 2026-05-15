Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

Новости

15 мая, 14:56

Происшествия

Кишечная инфекция обнаружена у 33 учащихся кадетского корпуса в Красноярске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

У 33 учащихся Красноярского кадетского корпуса имени А. И. Лебедя выявлена острая кишечная инфекция. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по краю.

Уточняется, что они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. У некоторых заболевших выявлена РНК норовируса.

Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят экспертизы, обследуют сотрудников, которые отвечают за приготовление и подачу пищи.

Кроме того, следователями возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, передает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

В ведомстве уточнили, что с признаками инфекции в медпункт учреждения обращались 14 и 15 мая более 30 человек в возрасте от 11 до 15 лет. Подчеркивается, что сейчас их здоровью ничто не угрожает. По информации местного Минздрава, один человек госпитализирован.

Ранее жители Мурома начали массово обращаться в больницы с симптомами острой кишечной инфекции. При этом тяжелых случаев отравления выявлено не было. Позднее сообщалось, что количество обратившихся за медпомощью возросло до 679 человек.

Глава города Евгений Рычков предположил, что причиной мог стать норовирус. В связи с этим в Муроме началась вакцинация от гепатита А. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

