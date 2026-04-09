09 апреля, 16:42

Уголовное дело возбуждено после массового отравления в Муроме Владимирской области

Фото: sledcom.ru

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после массового отравления в Муроме Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по региону.

О многочисленных обращениях жителей Мурома в больницы сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Уточнялось, что граждане стали обращаться в медицинские учреждения с симптомами острой кишечной инфекции. Кроме того, управление Роспотребнадзора по региону организовало проверку с целью установления источников заражения.

Всего в больницы обратились свыше 180 человек, из них госпитализировали 26 взрослых и свыше 30 детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Тяжелых случаев отравления нет, заболевание протекает в легкой и средней форме. Большинство пациентов лечатся дома.

Официально правительство региона подтвердило 106 случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Были госпитализированы 50 человек. Кроме того, власти развернули 55 коек инфекционного профиля: 23 для взрослых и 32 для детей.

"Лекарственные препараты в медицинских организациях имеются в достаточном объеме. Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения Владимирской области", – добавили в пресс-службе правительства региона.

Вероятной причиной массового отравления мог стать норовирус, указал глава округа Муром Евгений Рычков. По словам чиновника, заболевание передается контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. Также источником заражения могла стать грязная еда и вода.

В это же время глава округа опроверг информацию, что жители могли отравиться из-за ремонта канализационного коллектора на Окской улице. По словам чиновника, очаги заражения и место проведения ремонтных работ находятся в разных частях муниципалитета.

"Водоканал проведет хлорирование воды в требуемых концентрациях, чтобы исключить <...> этот вариант распространения", – добавил Рычков.

Ранее случаи острой кишечной инфекции были выявлены в детском саду № 394 в Перми. Специалисты приступили к противоэпидемическим мероприятиям, в ходе которых были проведены проверки самого дошкольного учреждения и организации питания воспитанников. Также эксперты взяли пробы воды и пищевых продуктов. Точное количество пострадавших не раскрывалось.

Читайте также


Главное

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

