Уголовное дело возбуждено после массового отравления в Муроме Владимирской области

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после массового отравления в Муроме Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по региону.

О многочисленных обращениях жителей Мурома в больницы сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Уточнялось, что граждане стали обращаться в медицинские учреждения с симптомами острой кишечной инфекции. Кроме того, управление Роспотребнадзора по региону организовало проверку с целью установления источников заражения.

Всего в больницы обратились свыше 180 человек, из них госпитализировали 26 взрослых и свыше 30 детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Тяжелых случаев отравления нет, заболевание протекает в легкой и средней форме. Большинство пациентов лечатся дома.

Официально правительство региона подтвердило 106 случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Были госпитализированы 50 человек. Кроме того, власти развернули 55 коек инфекционного профиля: 23 для взрослых и 32 для детей.

"Лекарственные препараты в медицинских организациях имеются в достаточном объеме. Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения Владимирской области", – добавили в пресс-службе правительства региона.

Вероятной причиной массового отравления мог стать норовирус, указал глава округа Муром Евгений Рычков. По словам чиновника, заболевание передается контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. Также источником заражения могла стать грязная еда и вода.

В это же время глава округа опроверг информацию, что жители могли отравиться из-за ремонта канализационного коллектора на Окской улице. По словам чиновника, очаги заражения и место проведения ремонтных работ находятся в разных частях муниципалитета.

"Водоканал проведет хлорирование воды в требуемых концентрациях, чтобы исключить <...> этот вариант распространения", – добавил Рычков.

Ранее случаи острой кишечной инфекции были выявлены в детском саду № 394 в Перми. Специалисты приступили к противоэпидемическим мероприятиям, в ходе которых были проведены проверки самого дошкольного учреждения и организации питания воспитанников. Также эксперты взяли пробы воды и пищевых продуктов. Точное количество пострадавших не раскрывалось.

