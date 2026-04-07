СК возбудил дело после отравления работников Красноярского театра в Москве

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после отравления людей в центре Москвы. Об этом сообщает ГСУ Следственного комитета России по столице.

По версии СК, не позднее 6 апреля постояльцы отеля на Большой Садовой улице после приема пищи обратились за медицинской помощью. У них выявили признаки отравления. В настоящее время доставлены в больницы 28 человек.

Следователи вместе с сотрудниками Роспотребнадзора осмотрели место происшествия, изъяли необходимую документацию. Также они допрашивают руководство и работников отеля, готовят материалы для назначения судебных экспертиз.

Речь идет об отравлении артистов Красноярского театра. Из-за этого был отменен показ спектакля "Бой с тенью", который должен был пройти на сцене Театра имени Моссовета. Зрителям произвели автоматический возврат денег за приобретенные билеты. Также сообщалось, что с артистами работают квалифицированные специалисты.

