Спектакль "Бой с тенью" отменили в Театре Моссовета после сообщений об отравлении актеров

Фото: muztk.ru

Показ спектакля "Бой с тенью" Красноярского музыкального театра, который должен был пройти на сцене Театра имени Моссовета, отменен по техническим причинам, сообщили в телеграм-канале российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска".

Ранее в телеграм-канале Mash появилась информация, что актеры и технический персонал Красноярского музыкального театра отравились во время гастролей в Москве, причем одну из актрис якобы госпитализировали.

В телеграм-канале "Золотой маски" отметили, что зрителям будет произведен автоматический возврат денег за приобретенные билеты.

Показ "Боя с тенью" был запланирован на вечер 6 апреля в рамках фестиваля на Основной сцене Театра имени Моссовета.

