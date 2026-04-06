06 апреля, 15:07

Культура

"Мосбилет" подготовил афишу апрельских премьер в театрах столицы

Фото: театр "Школа драматического искусства"

Столичные театры подготовили для зрителей апрельскую афишу с новыми постановками – от биографических спектаклей до музыкальных сказок и экспериментальных работ. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

"Столыпин и враги" – 14 мая, 12+

В Театре на Малой Ордынке (улица Малая Ордынка, дом 31, строение 1) представили документальную биографическую постановку о Петре Столыпине – одном из ключевых реформаторов эпохи российского императора Николая II. В основе спектакля лежат книга и пьеса историка Святослава Рыбаса.

Создатели попытались раскрыть личность политика, его мотивы и окружение, а также показать влияние его реформ на страну. В постановке используются архивные фотографии и исторические костюмы.

"Хармс: авиация превращений" – 15 мая, 23 мая, 27 июня, 12+

В театральном центре "Вишневый сад" (Малая Сухаревская площадь, дом 10) зрителям предложили по-новому взглянуть на фигуру писателя, поэта и одного из основателей ОБЭРИУ (Объединение реального искусства) Даниила Хармса. Постановка исследует, как формировался его уникальный стиль и мировоззрение.

Спектакль наполнен символами, метафорами и деталями, которые зрителю предстоит интерпретировать самостоятельно. Роль Хармса исполняет Георгий Марченко, режиссером выступил Александр Савельев.

"Обыкновенное чудо" – 17–19 апреля, 10 и 11 мая, 12+

Театр на Юго-Западе (проспект Вернадского, дом 125) представит новое прочтение знаменитой пьесы Евгения Шварца. Режиссер Олег Анищенко сохранил узнаваемый сюжет, но предложил современную сценическую интерпретацию.

История о волшебнике, превратившем медведя в человека, и силе любви, способной изменить судьбу, остается актуальной и сегодня. В спектакле участвуют Алексей Матошин, Любовь Ярлыкова, Игорь Степашин и другие актеры.

"Кошкин дом" – 26 апреля, 16 мая, 0+

Московский театр иллюзии (Перовская улица, дом 75) приглашает на семейный музыкальный спектакль по сказке Самуила Маршака. Постановка режиссера Кирилла Панченко сочетает классический сюжет с яркими сценическими эффектами.

Спектакль поднимает тему настоящих ценностей – доброты, взаимопомощи и открытости. Перед началом показа для детей проводится интерактивная программа с элементами обучения правилам пожарной безопасности, играми и викторинами.

Ранее Сергей Собянин анонсировал продолжение в этом году модернизации Московского театра оперетты, Театра Олега Табакова, Театра Моссовета и Театра Сатиры. В рамках реконструкции специалисты оборудуют объекты современным оборудованием, благодаря чему режиссеры и артисты получают новые возможности для реализации своих планов.

