Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 марта, 13:28

Мэр Москвы

Собянин: в Москве в 14-й раз прошла акция "Ночь театров"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

В Москве в 14-й раз прошла акция "Ночь театров". Об этом в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, за это время акция стала одной из любимых городских традиций.

"В этом году ее посетили больше 20 тысяч человек. Было организовано свыше 200 мероприятий: спектакли, открытые репетиции, творческие встречи, лекции, экскурсии и концерты", – написал Собянин.

Торжественное открытие акции состоялось в креативном пространстве "Новый Манеж". В театральном зале прошел технологический перформанс "В ученом обществе" режиссеров Иры Криворуковой и Вани Заславца.

Кроме того, зрителям представили сокращенную версию спектакля "Без Есенина" Дмитрия Сердюка и концертную версию мюзикла "Вальс Бостон". Также в выставочном зале прошли творческие встречи с хореографом и режиссером Егором Дружининым, артистом Ильдаром Гайнутдиновым и другие.

В свою очередь в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ прошла фотовыставка, посвященная 250-летию Большого театра России, а в Театре Маяковского – бесплатные экскурсии по историческому зданию. В "Театре кошек Куклачeва" можно было посетить открытую репетицию с кошками.

Ранее сообщалось, что музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) представит спектакль "Анна Каренина" 25 июня. Постановка стала главной балетной премьерой 107-го сезона.

Спектакль расскажет не только историю Анны Карениной, но и покажет судьбу Константина Левина. В основу постановки легли сопоставление страсти и созидательного поиска персонажей.

мэр Москвыкультуратеатр

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика