Собянин: в Москве в 14-й раз прошла акция "Ночь театров"

В Москве в 14-й раз прошла акция "Ночь театров". Об этом в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, за это время акция стала одной из любимых городских традиций.

"В этом году ее посетили больше 20 тысяч человек. Было организовано свыше 200 мероприятий: спектакли, открытые репетиции, творческие встречи, лекции, экскурсии и концерты", – написал Собянин.

Торжественное открытие акции состоялось в креативном пространстве "Новый Манеж". В театральном зале прошел технологический перформанс "В ученом обществе" режиссеров Иры Криворуковой и Вани Заславца.

Кроме того, зрителям представили сокращенную версию спектакля "Без Есенина" Дмитрия Сердюка и концертную версию мюзикла "Вальс Бостон". Также в выставочном зале прошли творческие встречи с хореографом и режиссером Егором Дружининым, артистом Ильдаром Гайнутдиновым и другие.

В свою очередь в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ прошла фотовыставка, посвященная 250-летию Большого театра России, а в Театре Маяковского – бесплатные экскурсии по историческому зданию. В "Театре кошек Куклачeва" можно было посетить открытую репетицию с кошками.

