Собянин сообщил об отражении атаки уже 47 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще трех БПЛА, летевших на Москву. Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.

По данным мэра Москвы, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

Атака украинских дронов на столицу началась в ночь на пятницу, 15 мая. Таким образом, к настоящему времени на подлете к Москве уничтожены уже 47 беспилотников.

На фоне этого в аэропортах столицы объявлены временные ограничения. В частности, аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы только по согласованию.

