16 мая, 17:59

Происшествия

32 человека пострадали при столкновении поезда с автобусом в Бангкоке

Фото: ТАСС/АР/Sakchai Lalit

Грузовой поезд столкнулся с пассажирским автобусом на железнодорожном переезде в Бангкоке. В результате погибли 8 человек, еще 32 пострадали, сообщил телеканал Thai PBS.

По его информации, причиной ЧП стало блокирование автобусом автоматической системы шлагбаумов в момент его остановки на железнодорожных путях. По словам замминистра транспорта Таиланда Сирипонга Ангкасакулкиата, авария случилась у станции Маккасан на дороге Асок-Дин Даенг.

Он рассказал, что автобус остановился на путях, а грузовой поезд, перевозивший контейнеры, не смог вовремя затормозить из-за большого веса состава.

"Автобус остановился на путях на красный свет, из-за чего шлагбаум не смог закрыться", – сказал замминистра.

После удара автобус вспыхнул. Огонь повредил несколько автомобилей и мотоциклов поблизости. Пожарные локализовали возгорание в течение нескольких минут.

Глава транспортного управления Бангкока Киттикан Чомдуанг выразил соболезнования семьям погибших и указал, что власти окажут пострадавшим помощь и выплатят компенсации.

Еще одна авария с участием поезда произошла ранее на севере Франции. В коммуне Не-ле-Мин департамента Па-де-Кале скоростной состав TGV врезался в грузовик, который перевозил военную технику.

В результате ЧП погиб машинист, еще 27 человек получили ранения. Всего внутри электрички находились 250 пассажиров.

