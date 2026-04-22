ABC: в метро Вашингтона рабочий вагон врезался в пассажирский поезд

Фото: 123RF.com/picsperfect

В метро Вашингтона рабочий вагон столкнулся с пассажирским поездом, в результате чего пострадали 11 человек. Об этом сообщает RT со ссылкой на ABC.

Инцидент произошел 22 апреля. Рабочий поезд столкнулся с пассажирским составом Silver Line незадолго до завершения рабочего дня. Официальные власти пока не комментировали произошедшее. Обстоятельства столкновения выясняются.

Ранее вынужденно приостанавливали движение на Сокольнической линии между "Парком Культуры" и "Бульваром Рокоссовского" в Москве. В результате инцидента никто не пострадал. Позднее движение по всей линии было полностью восстановлено.

Причиной остановки названа техническая неисправность одного из поездов. Состав отправили на сервисное обслуживание в компанию-производителя.