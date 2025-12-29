Фото: depositphotos/zimmytws

По меньшей мере 13 человек погибли в результате схода с рельсов поезда в Мексике, сообщила президент страны Клаудия Шейнбаум на своей странице в соцсети Х.

По предварительной информации, еще 98 пострадали, 5 из них находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Глава государства подчеркнула, что на место ЧП направлен министр военно-морских сил Раймундо Педро Моралес Анхелес.

