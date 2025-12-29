29 декабря, 04:15Происшествия
13 человек погибли в результате схода с рельсов поезда в Мексике
Фото: depositphotos/zimmytws
По меньшей мере 13 человек погибли в результате схода с рельсов поезда в Мексике, сообщила президент страны Клаудия Шейнбаум на своей странице в соцсети Х.
По предварительной информации, еще 98 пострадали, 5 из них находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Глава государства подчеркнула, что на место ЧП направлен министр военно-морских сил Раймундо Педро Моралес Анхелес.
Ранее 26 человек пострадали в массовом ДТП в Японии. Всего на трассе столкнулись 56 автомобилей. По информации местных СМИ, это произошло из-за внезапно вставшего на дороге грузовика.
