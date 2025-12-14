12 поездов изменили маршруты после схода с рельсов вагонов в Пензенской области

Фото: телеграм-канал "Центральное МСУТ СКР"

12 пассажирских поездов изменили маршруты из-за восстановительных работ, которые проводятся после схода грузовых вагонов в Пензенской области. Об этом сообщает "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) в своем телеграм-канале.

В результате в объезд через станции Сызрань и Пенза поедут составы: № 347 Уфа – Санкт-Петербург, № 63 Самара – Санкт-Петербург, № 48 Санкт-Петербург – Самара, № 50 Москва – Уфа, № 66 Москва – Тольятти, № 32 Москва – Орск, № 16 Москва – Самара, № 22 Москва – Ульяновск, № 10 Москва – Самара, № 932 Нижний Новгород – Самара, № 14 Москва – Челябинск, № 302 Москва – Челябинск.

Несмотря на это, 6 поездов смогли выйти на свои основные маршруты: № 15 Самара – Москва, № 13 Челябинск – Москва, № 9 Самара – Москва, № 21 Ульяновск – Москва, № 31 Орск – Москва, № 65 Тольятти – Москва.

В настоящее время специалисты предпринимают меры для возобновления штатного движения составов. Как сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, сейчас ведутся работы по уборке сошедшего с рельсов состава. После этого планируется восстановление насыпи и контактной сети, укрепление полотна, укладка новой рельсошпальной решетки.

"В работах задействованы около 300 работников магистрали, четыре восстановительных поезда и другая спецтехника", – сказано в сообщении.

Для координации работ функционирует штаб.

Маневровый локомотив столкнулся с грузовым поездом 13 декабря на станции Чаис Куйбышевской железной дороги. В результате 23 цистерны с мазутом сошли с рельсов. По предварительным данным, площадь загрязнения составила 750 квадратных метров.

Спустя время распространение мазута удалось локализовать на прилегающем к насыпи участке. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В результате ЧП никто не пострадал и не погиб.

