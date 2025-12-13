Форма поиска по сайту

13 декабря, 21:25

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после столкновения поездов в Пензенской области

Фото: телеграм-канал "Пенза Новости"

Уголовное дело возбуждено по факту столкновения поездов в Пензенской области, в результате которого цистерны с мазутом сошли с рельсов. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего причинение крупного ущерба.

По данным следствия, грузовой поезд столкнулся с маневровым тепловозом из-за нарушений правил безопасного движения. В результате не менее 23 цистерн опрокинулись, произошел разлив мазута.

Отмечается, что погибших нет. Проводятся необходимые мероприятия для установления обстоятельств и причин произошедшего, допрашиваются свидетели.

Об инциденте стало известно 13 декабря. На место ЧП отправились 3 восстановительных поезда, которые будут заниматься ликвидацией последствий.

В результате площадь загрязнения составила 750 квадратных метров. На место ЧП направились специалисты экологической лаборатории РЖД и "Экоспаса". При этом распространение мазута удалось локализовать на прилегающем к насыпи участке.

