Фото: телеграм-канал "Центральное МСУТ СК России"

Три цистерны с пропан-бутаном сошли с рельсов в Оренбургской области. При этом движение поездов на станции не было нарушено, сообщила пресс-служба центрального Межрегионального следственного управления на транспорте.

Инцидент произошел вечером 12 декабря на примыкающих к станции Тюльпан путях Южно-Уральской железной дороги. По предварительным данным, в ходе маневровых работ произошло крушение трех вагонов-цистерн. Однако опасных последствий удалось избежать.

В результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Следователи организовали проверку по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта").

Ранее две цистерны с газом загорелись в хвостовой части грузового состава на перегоне Шамары – Кордон на границе Свердловской области. К месту происшествия сразу отправили два пожарных поезда СвЖД.

Спустя некоторое время РЖД сообщило о полной ликвидации возгорания вагонов-цистерн. Из-за произошедшего задерживались десять пассажирских поездов. Сотрудники поездных бригад оказывали всестороннюю помощь и содействие пассажирам.

