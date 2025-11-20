ČTK: в Чехии при столкновении поездов пострадали около 40 человек

Фото: ТАСС/AP/Vaclav Pancer

Около 40 человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов на юге Чехии, передает агентство ČTK.

По данным СМИ, авария произошла на участке железной дороги между городом Злив и селом Дивчице в районе населенного пункта Ческе-Будеевице. Причину столкновения двух поездов выясняют правоохранители.

В настоящее время, как сообщила агентству пресс-секретарь больницы Ческе-Будеевице Ива Новакова, в медучреждение доставлены 5 человек, которые получили тяжелые травмы.

Ранее два поезда столкнулись около Братиславы. По данным СМИ, в результате произошедшего в больницы были доставлены 11 пострадавших. У них выявлены различные травмы.

