Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 11:42

Происшествия
Главная / Новости /

ČTK: в Чехии при столкновении поездов пострадали около 40 человек

Около 40 человек пострадали в результате столкновения поездов в Чехии

Фото: ТАСС/AP/Vaclav Pancer

Около 40 человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов на юге Чехии, передает агентство ČTK.

По данным СМИ, авария произошла на участке железной дороги между городом Злив и селом Дивчице в районе населенного пункта Ческе-Будеевице. Причину столкновения двух поездов выясняют правоохранители.

В настоящее время, как сообщила агентству пресс-секретарь больницы Ческе-Будеевице Ива Новакова, в медучреждение доставлены 5 человек, которые получили тяжелые травмы.

Ранее два поезда столкнулись около Братиславы. По данным СМИ, в результате произошедшего в больницы были доставлены 11 пострадавших. У них выявлены различные травмы.

Новости мира: причиной столкновения поездов в Словакии названа невнимательность машиниста

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика