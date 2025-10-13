Около 100 человек пострадали при столкновении поездов в Словакии

Фото: facebook.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Polícia SR – Košicky kraj

Около 100 человек получили травмы в результате столкновения двух пассажирских поездов в Словакии. Об этом сообщает портал Denník N со ссылкой на главу республиканского МВД Матуша Шутай-Эштока.

Причиной ЧП могла стать невнимательность машиниста одного из составов.

"Он (Шутай-Эшток. – Прим. ред.) отметил, что это лишь предварительная причина и с ней необходимо работать", – указало издание.

В свою очередь, местные правоохранители заявили, что в настоящее время сообщений о погибших не поступало.

О столкновении двух встречных экспресс-поездов в районе города Рожнява на востоке Словакии стало известно 13 октября. ЧП произошло перед туннелем, который расположен возле деревни Яблонов-над-Турне.

На месте задействованы все подразделения Интегрированной спасательной системы, а также правоохранители, которые координируют работу экстренных служб и управляют движением людей в непосредственной близости с территорией, где столкнулись поезда.

