Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 3 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и небольшой снег ожидаются в столице в субботу, 3 января. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве и области будет в пределах от плюс 2 до минус 3 градусов. При этом ночью температура может упасть до минус 6 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба.

Сугробы в Московском регионе увеличатся на 3–5 сантиметров в результате твердых осадков, ожидающихся 3 января.

При этом до 5 января в Москве может выпасть до 25 сантиметров снега. Как отметили синоптики, обильные осадки продолжатся вплоть до начала следующей недели. По этой причине столичные службы переведены в усиленный режим работы.