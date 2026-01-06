Форма поиска по сайту

06 января, 23:41

Политика
Фидан: Турция готова отвечать за безопасность на Черном море в случае мира на Украине

Турция готова отвечать за безопасность на Черном море в случае мира на Украине – Фидан

Фото: ТАСС/EPA/MOHAMMED AL-RIFAI

Турецкие вооруженные силы готовы взять на себя ответственность за безопасность на Черном море в случае подписания мирного соглашения по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел республики Хакан Фидан по итогам встречи международной коалиции в поддержку Украины в Париже.

Дипломат подчеркнул, что на парижских переговорах детально обсуждались потенциальные задачи, которые могут быть возложены на различные страны после установления мира. В связи с этим Анкара выражает готовность взять на себя ответственность по морскому направлению.

Фидан добавил, что Турция, как страна-член НАТО, обладает самым крупным военно-морским флотом в акватории Черного моря.

Встреча "коалиции желающих" прошла в Париже 6 января. По ее итогам президент Украины Владимир Зеленский, лидер Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию по развертыванию многонациональных сил на Украине после завершения конфликта.

При этом польский премьер Дональд Туск отметил, что лидеры коалиции приняли парижскую декларацию, но конкретные обязательства стран в нее не вошли.

