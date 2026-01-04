Украина и США согласовали документ о поддержке ВСУ

Фото: depositphotos/erik3804

Представители Украины и США согласовали военный документ о поддержке Киева и украинской армии. Об этом заявил глава Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

"Проведена двусторонняя работа с США на уровне генеральных штабов. Был согласован военный документ. Он содержит четыре раздела, четыре приложения", – приводит ТАСС слова военного.

Гнатов уточнил, что эти разделы охватывают поддержку Украины и ее армии, в частности, обеспечение, восстановление и модернизацию ВСУ. Аналогичная работа проводится и с другими странами-партнерами Киева, добавил глава Генштаба.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что задача завершения конфликта на Украине не стала самой легкой для него, вопреки ожиданиям. При этом американский лидер подчеркнул, что США не теряют деньги из-за ситуации на Украине, а, вероятно, зарабатывают на ней.

По мнению экспертов, Трамп вряд ли предоставит необходимые Украине гарантии безопасности. За год своего президентства Трамп сократил военную и финансовую поддержку Украины и неоднократно обещал расширить сотрудничество между Москвой и Вашингтоном.