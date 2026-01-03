Трамп признался, что урегулирование на Украине не стало самой легкой задачей

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп сообщил, что задача завершения конфликта на Украине не стала самой легкой для него, вопреки ожиданиям. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Мар-а-Лаго, передает РИА Новости.

"Я думаю, что прогресс (в урегулировании. – Прим. ред.) есть, но это конфликт, которого никогда не должно было случиться", – сказал глава Белого дома.

На вопрос журналистов, зол ли он на Владимира Путина, Трамп ответил, что "не в восторге от него". При этом американский лидер подчеркнул, что США не теряют деньги из-за ситуации на Украине, а, вероятно, зарабатывают на ней.

"И мы отправляем им (НАТО. – Прим. ред.) много боеприпасов. Мы отправляем им много всего, ракеты и многое другое, и они платят. Соединенные Штаты не теряют деньги. Возможно, мы на этом зарабатываем", – пояснил он.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган указал, что украинский конфликт может выйти за рамки региона. Однако Анкара готова взять на себя любую ответственность, чтобы открыть путь к миру, уточнил он.