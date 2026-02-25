Потерявшую память экс-участницу "Дома-2" Реутову отправили на лечение в клинику

Фото: телеграм-канал Baza

Бывшую участницу шоу "Дом-2" и "Минута славы" Юлию Реутову, которая потеряла память и стала бездомной в Таиланде, отправили на принудительное лечение. Об этом рассказал общественник Нурлан Багиров, который привлек внимание к истории девушки.

По его данным, о госпитализации экс-звезды экрана договорились 24 февраля. У Реутовой нет документов, в связи с чем подготовка разрешения на лечение заняла время, объяснил Багиров. Терапия и обследование, по его словам, могут занять до двух недель.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором 32-летняя Реутова выходит из помещения в Паттайе, взяв с собой переноску для животных. Журналисты отмечали, что девушка, некогда работавшая цирковой артисткой, выглядит неопрятно – не стрижет ногти и пренебрегает гигиеной.

Врач Андрей Звонков в беседе с представителями СМИ предположил, что причиной плачевного состояния Реутовой может быть травма или употребление запрещенных веществ.

По словам Багирова, звезда экрана, вероятно, могла попасть в такую жизненную ситуацию из-за конфликта с неизвестными. Общественник также вышел на контакт с родителями Юлии – выяснилось, что они уже четыре месяца ищут дочь. По сообщениям СМИ, на прошлой неделе ее семья прибыла в Таиланд.