Ким Кардашьян уличили в использовании фотошопа из-за слишком тонкой талии

Теледиву Ким Кардашьян снова обвинили в использовании фотошопа из-за слишком тонкой талии на снимке. Подписчики не первый раз детально разбирают посты инфлюенсера в соцсетях и находят следы ретуши. Кого еще из знаменитостей обвиняли в чрезмерном увлечении фотошопом, расскажет Москва 24.

Ким Кардашьян

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Kim Kardashian

Владелица бренда Skims в июле 2025 года поделилась в своем блоге снимком в полупрозрачном корсете. Подписчики сразу принялись обсуждать внешний вид Кардашьян в комментариях. Фанатам показалось, что на фото у теледивы чрезмерно тонкая талия. Многие отметили, что без фотошопа такого эффекта добиться нельзя даже с помощью корсета.

Последнее время подписчики Ким слишком внимательно рассматривают ее посты. Парой дней ранее блогер опубликовала в своих соцсетях фотографию с отдыха на озере Айдахо. На снимке Кардашьян сидит на корме деревянной лодки в раздельном купальнике лилового цвета. Хейтеры отметили, что фигура инфлюенсера выглядит непропорциональной.

"Недостаточно фотошопа"; "она забыла сделать ягодицы меньше"; "ой, талия нереальная для ее фигуры!" – написали фолловеры.

К слову, вскоре спорный снимок был удален из аккаунта Ким.

Яна Рудковская

В мае 2025 года подписчики высмеяли фото Рудковской на пляже с сумкой Chanel. Якобы без фотошопа не обошлось, ведь ноги Яны кажутся неестественно длинными, посчитали хейтеры в комментариях.

Рудковскую возмутили обвинения в использовании ретуши, об этом она написала в своем блоге.

"Где вы увидели фотошоп?!" – удивилась Яна, пообещав показать фигуру на видео.

Кстати, именно ноги Рудковской являются самой обсуждаемой частью тела среди ее подписчиков. Например, в 2024 году продюсер опубликовала кадры, где она предстала в прозрачном купальнике возле бассейна во Франции. Поклонники в комментариях сразу же отметили отсутствие пропорциональности: вновь слишком длинные ноги и тонкие руки.

Ольга Бузова

В 2024 году поющая ведущая опубликовала фото из Китая, которые вызвали шквал критики. Подписчики решили, что Оля пыталась подправить выпирающий из-под короткой майки живот, но в итоге эта часть тела "пошла волнами".

Знаменитость не раз отвечала хейтерам, откровенно признаваясь, что иногда она не может правильно питаться из-за съемок и набирает лишние килограммы. При этом Бузова трепетно относится к своей фигуре, регулярно публикуя в соцсетях фрагменты тренировок.

"Женщина без животика как квартира без мебели", – с юмором высказалась Оля о недостатках на одном из музыкальных фестивалей.

К слову, в 2022 году знаменитость разместила два снимка с отдыха в Красной Поляне. На одном из них пользователи заметили неумелое применение инструментов ретуши: левое колено певицы увеличилось в объеме. Подписчики посоветовали Ольге вместо фотошопа использовать фильтры.

Ксения Бородина

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина впервые столкнулась с критикой из-за использования фотошопа, когда пыталась скрыть вторую беременность в 2015 году. Спустя несколько лет Бородина опубликовала в блоге фото со старшей дочерью Марусей. Поклонники Ксении указали, что ее ноги на фото больше похожи на кукольные, чем человеческие.



В 2024 году интернет-пользователи раскритиковали снимок Бородиной в красном платье, который она разместила в соцсетях. Фолловеры заметили, что якобы из-за большого количества фильтров голова блогера стала "больше плеч".

Ксения не стала молчать и ответила хейтерам в своих соцсетях.





Ксения Бородина телеведущая, блогер Вы считаете, что мне нужно оправдываться за свой вес? Вы определитесь, я жирная или слишком плоская. Вообще, все, кого беспокоит мой вес и моя фигура, подумайте, почему вас так волнует? Я вот за своими килограммами успеваю следить, но за чужими нет. А у вас откуда столько времени свободного?

Кайли Дженнер

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Kylie

Блогер и бизнесвумен Кайли Дженнер попалась на использовании фотошопа в 2021 году. Пользовательница с никнеймом residualdata в социальной сети опубликовала видео, на котором показала отличия фигуры Кайли на снимке по сравнению с ее реальной внешностью. Блогер указала, что Дженнер уменьшила объем бедер, сузила талию и сделала живот более плоским. Все это привело к тому, что на фото "поплыли" шторы в окне.

Мадонна

В 2021 году фанаты обвинили американскую певицу в чрезмерной ретуши на фотографиях, которые появились в ее блоге. 63-летняя звезда показала кадры, сделанные в кинотеатре, где она была одета в широкие рваные джинсы синего цвета и полупрозрачную белую футболку.

"Это ненастоящая Мадонна", – писали фанаты.

Кроме того, пользователи заметили, что у Мадонны отсутствуют морщины на лице. Это стало поводом для многочисленных шуток в адрес звезды. Подписчики считают, что певица старается выглядеть моложе своего возраста за счет ретуши.

Через несколько лет Мадонна начала чаще появляться на публике, и фолловеры стали отмечать существенную разницу во внешности певицы на снимках папарацци и в ее блоге.