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06 ноября, 17:50

Общество

Артемий Лебедев прокомментировал продажу своей киевской квартиры на аукционе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Дизайнер Артемий Лебедев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" прокомментировал продажу своей квартиры в Киеве на аукционе за 176 тысяч долларов.

"Нельзя скупать краденое и нельзя наживаться на чужом горе. А цена, за которую эта квартира ушла, говорит о том, насколько деградировала жизнь в Киеве", – сказал дизайнер.

По его мнению, двухэтажное помещение в столь роскошном месте должно было стоить как минимум вдвое дороже. Лебедев добавил, что страну "довели" – торгуют квартирами московского дизайнера, "совершенно не стесняясь".

"Просто воруют в открытую и при этом сидят, улыбаются", – подчеркнул Лебедев.

Фонд государственного имущества Украины 30 июня сообщал, что с аукциона продаются две киевские квартиры Лебедева. Сообщалось, что апартаменты, которые находятся около Золотых ворот, купила украинская компания по производству дронов "Генерал Черешня" за 301 тысячу долларов.

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