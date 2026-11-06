Артемий Лебедев прокомментировал продажу своей киевской квартиры на аукционе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Дизайнер Артемий Лебедев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" прокомментировал продажу своей квартиры в Киеве на аукционе за 176 тысяч долларов.

"Нельзя скупать краденое и нельзя наживаться на чужом горе. А цена, за которую эта квартира ушла, говорит о том, насколько деградировала жизнь в Киеве", – сказал дизайнер.

По его мнению, двухэтажное помещение в столь роскошном месте должно было стоить как минимум вдвое дороже. Лебедев добавил, что страну "довели" – торгуют квартирами московского дизайнера, "совершенно не стесняясь".

"Просто воруют в открытую и при этом сидят, улыбаются", – подчеркнул Лебедев.

Фонд государственного имущества Украины 30 июня сообщал, что с аукциона продаются две киевские квартиры Лебедева. Сообщалось, что апартаменты, которые находятся около Золотых ворот, купила украинская компания по производству дронов "Генерал Черешня" за 301 тысячу долларов.

