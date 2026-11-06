Apple исключила десятки тысяч слов из подсказок клавиатуры iPhone

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Apple ограничивает автодополнение и ввод скольжением по экрану для десятков тысяч слов и выражений из непубличного перечня. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на независимого исследователя Дерика Кауффмана.

Набрать такие слова обычными нажатиями по-прежнему можно. Ограничения затрагивают только подсказки и ввод перемещением пальца между буквами без отрыва от экрана.

Среди примеров Кауффман привел выражения, означающие "независимость Тибета" и "объединенная Ирландия" на английском, а также "оккупированные территории" на иврите.

"В каждом из основных языков есть нечто подобное", – сказал исследователь.

По его оценке, в списке около 100 тысяч слов, выражений и их вариантов без учета китайских иероглифов. Большая часть связана с ненормативной лексикой, оскорблениями, наркотиками, сексом или насилием, однако встречаются и политические формулировки.

Инженер компании Tolmo также сообщил СМИ, что независимо извлек тот же серый список и получил почти полное совпадение с результатами Кауффмана.

Apple не стала прямо комментировать выводы исследователя, размер и состав перечня, а также причины ограничений для политических выражений. В ответе журналистам компания заявила, что клавиатура настроена избегать неуместных или оскорбительных подсказок, а пользователи могут отклонять предложенные варианты.

Ранее покупатели пожаловались на неисправности нового iPhone Duo. По словам людей, трещины на экране появляются через несколько часов использования устройства.

Смартфоны, у которых возник такой дефект, компания пообещала заменить бесплатно. Для этого требуется обратиться в Apple Care.

