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27 октября, 10:39

Технологии

Apple бесплатно заменит покупателям iPhone Duo с трещинами на дисплее

Фото: apple.com

Американская корпорация Apple бесплатно заменит смартфоны iPhone Duo, у которых появились трещины на дисплее. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

"Нам известно о проблеме, затрагивающей внутренний дисплей на небольшом количестве устройств iPhone Duo. Если у пользователей возникнут проблемы с дисплеем iPhone Duo, им следует обратиться в Apple Care для замены", – приводит агентство слова из заявления Apple.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о жалобах покупателей на новую модель. Некоторые владельцы слышали хруст при раскладывании, после чего вдоль центрального сгиба уже через несколько часов использования появлялась крупная трещина.

Apple признала неполадки, уточнив, что в затронутых устройствах они проявляются быстро. Возможные причины компания не прокомментировала.

Компания iFixit, публикующая отчеты о разборке электроники и руководства по ремонту, заявила, что создала трехмерную модель шарнирного механизма iPhone Duo и сравнила ее с зонами повреждений, о которых писали пользователи.

По данным компании, дефекты чаще возникают под участком прохождения шлейфа дисплея – рядом с центральной опорной планкой. В iFixit предположили, что при складывании планка может не смещаться должным образом и остается на пути шлейфа, создавая повышенное напряжение рядом с местом поломок.

При этом iPhone Duo там назвали самым ремонтопригодным складным смартфоном из всех, что им доводилось тестировать. В Apple выводы iFixit не прокомментировали, уточняет Reuters.

Как отмечает издание, вице-президент исследовательской компании IDC Франсиско Херонимо назвал оперативную замену неисправных устройств "правильным первым шагом" в сложившейся ситуации.

Ранее Apple расширила сотрудничество с американскими компаниями, которые поставляют материалы и компоненты для смартфонов iPhone Duo и iPhone 18 Pro.

В рамках программы поддержки американского производства компания начала сотрудничество с базирующейся в Пенсильвании Perryman Company – она будет поставлять Apple титан, в том числе для iPhone Duo.

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