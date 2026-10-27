Проект "Московское чаепитие" представили африканским делегациям

Фото: фотохост-агентство саммита и форума "Россия – Африка"/Михаил Сербин

Участники третьего саммита "Россия – Африка" познакомились с проектом "Московское чаепитие", посвященным традициям столичного гостеприимства. Об этом сообщили в комитете по туризму Москвы.

В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково для делегатов открыли специальные точки в залах официальных лиц. Там гостям предлагают фирменный чай "Москва", а также столичную выпечку и сладости.

Таким образом, участники саммита могут попробовать московские угощения еще до выезда из аэропорта.

Саммит "Россия – Африка" состоится 28 и 29 октября. Участие в мероприятии подтвердили 48 африканских стран из 54, признанных ООН, при этом 22 будут представлены на уровне глав государств.

Владимир Путин также примет участие в саммите. Выступление главы государства охватит такие сферы, как сельское хозяйство, энергетика, строительство, информационно-коммуникационные технологии, здравоохранение и образование. Площадкой мероприятия на высшем уровне станет Большой Кремлевский дворец.