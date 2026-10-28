Трамп допустил новые удары по Ирану после промежуточных выборов в конгресс США

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Президент США Дональд Трамп не исключил, что американская армия нанесет новые удары по Ирану после промежуточных выборов в конгресс. Об этом он заявил журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном по возвращении из штата Техас, передает ТАСС.

"Все возможно", – ответил глава Белого дома на просьбу прокомментировать вероятность удара по Ирану.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты рассматривают возможность применения самой мощной неядерной бомбы в своем арсенале при возобновлении боевых действий против Ирана. Речь идет об авиабомбе GBU-43/B MOAB, известной как "мать всех бомб". Ее могут использовать для ударов по иранской энергетической инфраструктуре и ядерным объектам.

Однако собеседники журналистов усомнились в том, что применение MOAB поможет Штатам достичь стратегических целей на Ближнем Востоке или изменить баланс сил в регионе.