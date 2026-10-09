МО Ирана: Тегеран производит достаточно вооружений для затяжной войны

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Иран обладает достаточным уровнем производства в сфере вооружений, чтобы вести упорные и затяжные боевые действия. Об этом сообщил официальный представитель иранского Минобороны Реза Талаи-Ник в интервью государственному телевидению.

По его словам, в период военных действий против США объемы производства вооружений выросли в 2,5 раза. Представитель ведомства добавил, что страна заранее подготовила защищенные резервные производственные площадки, благодаря чему выпуск военной продукции не прекращался ни на один день.

Талаи-Ник сообщил, что около 9 тысяч компаний добровольно подключились к процессу производства военной продукции. Специалисты Минобороны взаимодействуют с расчетами ракетных комплексов, подразделениями БПЛА, а также силами военно-морского флота и военно-воздушных сил, используя боевой опыт для модернизации вооружения и техники с учетом возникающих угроз.

Представитель иранского оборонного ведомства подчеркнул, что Тегеран будет уделять первоочередное внимание удовлетворению собственных военных потребностей, однако также планирует экспортировать излишки продукции оборонного назначения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт США с Ираном будет "в скором времени" урегулирован. Он добавил, что Тегеран якобы больше не представляет ядерной угрозы для Вашингтона.

Между тем, как выяснили СМИ, Пентагон поручил Центральному командованию ВС США (CENTCOM) завершить подготовку к возможному возобновлению масштабных боевых действий против Ирана. При соответствующем решении войска США продолжат массированные авиаудары по объектам ядерной и энергетической инфраструктуры Ирана.