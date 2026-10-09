Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 07:16

Политика
Главная / Новости /

МО Ирана: Тегеран производит достаточно вооружений для затяжной войны

В Иране заявили, что производят достаточно оружия для затяжной войны

Фото: 123RF.com/koziolkamila

Иран обладает достаточным уровнем производства в сфере вооружений, чтобы вести упорные и затяжные боевые действия. Об этом сообщил официальный представитель иранского Минобороны Реза Талаи-Ник в интервью государственному телевидению.

По его словам, в период военных действий против США объемы производства вооружений выросли в 2,5 раза. Представитель ведомства добавил, что страна заранее подготовила защищенные резервные производственные площадки, благодаря чему выпуск военной продукции не прекращался ни на один день.

Талаи-Ник сообщил, что около 9 тысяч компаний добровольно подключились к процессу производства военной продукции. Специалисты Минобороны взаимодействуют с расчетами ракетных комплексов, подразделениями БПЛА, а также силами военно-морского флота и военно-воздушных сил, используя боевой опыт для модернизации вооружения и техники с учетом возникающих угроз.

Представитель иранского оборонного ведомства подчеркнул, что Тегеран будет уделять первоочередное внимание удовлетворению собственных военных потребностей, однако также планирует экспортировать излишки продукции оборонного назначения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт США с Ираном будет "в скором времени" урегулирован. Он добавил, что Тегеран якобы больше не представляет ядерной угрозы для Вашингтона.

Между тем, как выяснили СМИ, Пентагон поручил Центральному командованию ВС США (CENTCOM) завершить подготовку к возможному возобновлению масштабных боевых действий против Ирана. При соответствующем решении войска США продолжат массированные авиаудары по объектам ядерной и энергетической инфраструктуры Ирана.

Иран пригрозил закрыть небо над всем Ближним Востоком

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика