Трамп заявил, что конфликт с Ираном скоро закончится

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Конфликт США с Ираном будет "в скором времени" урегулирован, заявил президент Штатов Дональд Трамп. Его слова прозвучали в эфире телеканала CBS Austin, передает RT.

Трамп добавил, что Тегеран якобы больше не представляет ядерной угрозы для Вашингтона. По словам американского лидера, Иран "разбит".

В это же время СМИ писали, что Пентагон поручил Центральному командованию Вооруженных сил США (CENTCOM) завершить подготовку к возможному возобновлению масштабных боевых действий против Ирана. При соответствующем решении войска США продолжат массированные авиаудары по объектам иранской ядерной и энергетической инфраструктуры.

При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс призывал власти Ирана предпринять реальные шаги по сокращению мощностей по обогащению урана для заключения мирного соглашения с Вашингтоном.