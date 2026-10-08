Axios: США подготовят план по возобновлению боевых действий против Ирана

08 октября, 06:47Политика
Фото: depositphotos/Lindasj2
Пентагон поручил Центральному командованию ВС США (CENTCOM) завершить подготовку к возможному возобновлению масштабных боевых действий против Ирана. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
Уточняется, при соответствующем решении войска США продолжат массированные авиаудары по объектам ядерной и энергетической инфраструктуры Ирана.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал власти Ирана предпринять реальные шаги по сокращению мощностей по обогащению урана для заключения мирного соглашения с Вашингтоном. По его словам, США не удовлетворятся обещаниями иранской стороны.
Между тем в Иране заявили, что Ормузский пролив может быть открыт в течение семи дней, если США примут предложенный Тегераном план урегулирования. Кроме того, Иран через Катар направил американской стороне ответ на предложение Вашингтона, исключив возобновление переговоров по ядерной тематике.
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