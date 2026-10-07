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07 октября, 05:23

Политика

Вэнс назвал условие США для окончания войны с Ираном

Фото: ТАСС/AP/Anna Moneymaker

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал власти Ирана предпринять реальные шаги по сокращению мощностей по обогащению урана для заключения мирного соглашения с Вашингтоном. С таким заявлением он выступил в интервью Reuters.

По словам Вэнса, США не удовлетворятся обещаниями иранской стороны. Вашингтон рассчитывает на конкретные действия и хочет получить гарантии того, что Тегеран не восстановит свою ядерную программу.

Политик добавил, что главная цель США – не допустить появления у Ирана ядерного оружия и его распространения в регионе. При этом окончательное решение о дальнейших действиях остается за президентом США.

Вэнс также отметил, что американская сторона взаимодействует с политическим руководством Ирана. По его словам, Тегеран должен продемонстрировать готовность к долгосрочному выполнению возможных договоренностей.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что в ходе войны с Ираном могут быть уничтожены американские города Лос-Анджелес и Сан-Диего. Он назвал это "очень небольшой ценой". Американский лидер также выразил надежду, что противостояние с Ираном завершится в ближайшее время.

Вместе с тем Трамп не исключил ударов по Ирану до или после выборов в конгресс, но не стал утверждать, что они точно будут нанесены. Также он выразил уверенность в том, что США выиграют войну с Ираном и это приведет к резкому снижению мировых цен на нефть.

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