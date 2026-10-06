Глава Калифорнии назвал Трампа безумным из-за слов об уничтожении двух городов США

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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал безумным и опасным президента США Дональда Трампа после его заявления о том, что Иран "мог бы уничтожить" Лос-Анджелес и Сан-Диего. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.

"После того как он послал Национальную гвардию и морпехов оккупировать Калифорнию, Дональд Трамп теперь говорит, что нашим иностранным врагам стоило бы "уничтожить" Лос-Анджелес и Сан-Диего. Он безумен и опасен", – написал Ньюсом.

Ранее Трамп допустил, что в ходе войны с Ираном могут быть уничтожены американские города Лос-Анджелес и Сан-Диего. По его словам, это небольшая цена, которую приходится платить.

Кроме того, американский лидер выразил надежду, что противостояние с Ираном завершится в ближайшее время, а также выразил уверенность в том, что США выиграют войну с Ираном и это приведет к резкому снижению мировых цен на нефть.

Вместе с тем в Иране заявили, что Ормузский пролив может быть открыт в течение семи дней, если США примут предложенный план урегулирования. Кроме того, Иран через Катар направил американской стороне ответ на предложение США, исключив возобновление переговоров по ядерной тематике.