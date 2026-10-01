Рубио на ГА ООН потребовал от иранской делегации немедленно покинуть США

Фото: AP Photo/Yuki Iwamura

Госсекретарь США Марко Рубио потребовал, чтобы иранская делегация на Генеральной Ассамблее ООН немедленно покинула страну. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Axios.

По сведениям журналистов, это произошло 28 сентября, после того как переговоры США и Ирана зашли в тупик. Утром в Белом доме рассчитывали на прогресс в течение дня, но к вечеру стало очевидно: стороны не смогли продвинуться в урегулировании.

Затем постоянное представительство США при ООН по распоряжению Рубио проинформировало иранскую сторону о том, что делегация во главе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи должна срочно покинуть Нью-Йорк. Через несколько часов иранские представители выехали в аэропорт и ночью вылетели в Доху.

Президент США Дональд Трамп ранее не исключил ударов по Ирану до или после выборов в конгресс, но не стал утверждать, что они точно будут нанесены. Также он выразил уверенность в том, что США выиграют войну с Ираном и это приведет к резкому снижению мировых цен на нефть.

Аракчи, в свою очередь, заявил: Тегеран надеется на дипломатию с Вашингтоном, однако пока не видит смысла возвращаться к переговорам из-за действий американской администрации.

