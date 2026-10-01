Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 11:43

Город

Заммэра Горбенко: "Мой спортивный район" делает занятия спортом доступными для горожан

Фото: пресс-служба Москомспорта

Проект "Мой спортивный район" делает занятия спортом доступными для москвичей. Об этом заявил заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Осенний сезон проекта стартовал 1 октября. Жители старше 16 лет могут бесплатно посещать тренировки по шести направлениям. Участникам доступны занятия по зумбе, йоге, танцевальному фитнесу, растяжке и бегу.

Для совершеннолетних горожан также открыты фитнес-тренировки. Всего в рамках проекта планируется провести более 1,2 тысячи занятий на 50 площадках в 47 районах города.

"Бесплатные занятия под руководством профессиональных тренеров будут проходить на спортивных площадках во дворах, в парках и других городских пространствах. Одна из отличительных особенностей проекта – использование уже существующей городской инфраструктуры рядом с домом, а основная его задача – сделать регулярные занятия спортом еще более доступными для москвичей", – сказал Горбенко.

Чтобы присоединиться к занятиям, необходимо на сайте проекта выбрать направление, площадку, дату и время. На тренировку рекомендуется приходить за 5–10 минут до начала в удобной спортивной одежде и обуви по погоде.

Между тем 4 октября в парке Победы на Поклонной горе пройдут соревнования по бегу на дистанциях 500 метров, 1, 2, 3 и 10 километров. Кроме индивидуальных забегов, ожидаются эстафеты в клубном, корпоративном и семейном форматах. Любители северной ходьбы также смогут проверить свои силы на дистанции 3 километра.

Москвичи могут бесплатно тренироваться в рамках проекта "Мой спортивный район"

Читайте также


городспорт

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика