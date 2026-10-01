Заммэра Горбенко: "Мой спортивный район" делает занятия спортом доступными для горожан

Фото: пресс-служба Москомспорта

Проект "Мой спортивный район" делает занятия спортом доступными для москвичей. Об этом заявил заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Осенний сезон проекта стартовал 1 октября. Жители старше 16 лет могут бесплатно посещать тренировки по шести направлениям. Участникам доступны занятия по зумбе, йоге, танцевальному фитнесу, растяжке и бегу.

Для совершеннолетних горожан также открыты фитнес-тренировки. Всего в рамках проекта планируется провести более 1,2 тысячи занятий на 50 площадках в 47 районах города.

"Бесплатные занятия под руководством профессиональных тренеров будут проходить на спортивных площадках во дворах, в парках и других городских пространствах. Одна из отличительных особенностей проекта – использование уже существующей городской инфраструктуры рядом с домом, а основная его задача – сделать регулярные занятия спортом еще более доступными для москвичей", – сказал Горбенко.

Чтобы присоединиться к занятиям, необходимо на сайте проекта выбрать направление, площадку, дату и время. На тренировку рекомендуется приходить за 5–10 минут до начала в удобной спортивной одежде и обуви по погоде.

Между тем 4 октября в парке Победы на Поклонной горе пройдут соревнования по бегу на дистанциях 500 метров, 1, 2, 3 и 10 километров. Кроме индивидуальных забегов, ожидаются эстафеты в клубном, корпоративном и семейном форматах. Любители северной ходьбы также смогут проверить свои силы на дистанции 3 километра.