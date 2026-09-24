Современные спортивные кластеры появились на юго-западе Москвы

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Современные спортивные кластеры обустроили на юго-западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

Объекты появились в Ломоносовском районе в рамках программ создания комфортной городской среды. В новых пространствах местные жители могут заниматься спортом, также предусмотрены детские игровые зоны, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Первый кластер площадью 1,2 гектара появился около дома 10 на улице Архитектора Власова. Там оборудовали футбольное поле, баскетбольную площадку, зону с уличными и кардиотренажерами.

Кроме того, установили столы для настольного тенниса и сделали полноразмерную полосу препятствий в стиле "Русский ниндзя", организовали воркаут-зону с турниками и брусьями. Для юных жителей обустроили детские игровые площадки с безопасным резиновым покрытием и современными игровыми комплексами.

Второй кластер появился на Ленинском проспекте у дома 85, корпуса 6. Здесь установили небольшую полосу препятствий, два стола для настольного тенниса и 19 силовых тренажеров с навесами. Кроме того, сделали зоны для занятий боксом, а рядом обустроили новую детскую площадку в форме медведя с бочонком меда.

На территории обоих кластеров смонтировали фонари с энергоэффективными светильниками и провели озеленение. Всего в этом году в Ломоносовском районе благоустройство прошло в двух кварталах: обновили 37 детских и 17 спортивных площадок, а также 83 зоны отдыха.

Ранее спортивные и досуговые пространства появились на севере столицы. В частности, зону для командных игр сделали в Валдайском проезде Левобережного района. В общей сложности в округе сделали девять подобных пространств, где можно играть в баскетбол, волейбол и другие подвижные игры.