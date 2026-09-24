Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 11:56

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

Deadline: Джуд Лоу может присоединиться к новому фильму Ари Астера "Козел отпущения"

Джуд Лоу может присоединиться к новому фильму Ари Астера "Козел отпущения"

Фото: ТАСС/АР/Jordan Strauss

Голливудский актер Джуд Лоу ведет переговоры об участии в новом фильме режиссера Ари Астера "Козел отпущения". Об этом сообщает Deadline.

Подробности сюжета кинокартины пока держатся в секрете. Инсайдеры выдвигают разные версии о содержании фильма – от научно-фантастической мелодрамы до истории о хирурге и интернет-знаменитости. Ранее главные роли в проекте получили Скарлетт Йоханссон и Джейкоб Элорди.

Астер известен по таким работам, как "Реинкарнация", "Солнцестояние" и "Вот это драма!".

Ранее стало известно, что российский актер Юра Борисов исполнит главную роль в экранизации романа Евгения Водолазкина "Лавр". Генпродюсер "КИНОТВ" Сергей Катышев объяснил выбор актера так: образ юродивого в русской средневековой культуре – очень сложная задача, и, по его мнению, перевоплотиться в него в России сегодня способен только Борисов.

Читайте также


шоу-бизнескиноза рубежом

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика