Deadline: Джуд Лоу может присоединиться к новому фильму Ари Астера "Козел отпущения"

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Голливудский актер Джуд Лоу ведет переговоры об участии в новом фильме режиссера Ари Астера "Козел отпущения". Об этом сообщает Deadline.

Подробности сюжета кинокартины пока держатся в секрете. Инсайдеры выдвигают разные версии о содержании фильма – от научно-фантастической мелодрамы до истории о хирурге и интернет-знаменитости. Ранее главные роли в проекте получили Скарлетт Йоханссон и Джейкоб Элорди.

Астер известен по таким работам, как "Реинкарнация", "Солнцестояние" и "Вот это драма!".

Ранее стало известно, что российский актер Юра Борисов исполнит главную роль в экранизации романа Евгения Водолазкина "Лавр". Генпродюсер "КИНОТВ" Сергей Катышев объяснил выбор актера так: образ юродивого в русской средневековой культуре – очень сложная задача, и, по его мнению, перевоплотиться в него в России сегодня способен только Борисов.