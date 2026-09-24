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24 сентября, 14:00

Общество

Мать замеченного в одних шортах в Москве мальчика объяснила, почему он раздет на улице

Фото: Москва 24

У мальчика, которого заметили в одних шортах возле метро "Беляево", диагностированы холинергическая крапивница, которую в быту называют тепловой аллергией, и ангидроз. Об этом мать ребенка Аилия Сергеевна рассказала в беседе с Москвой 24.

Ранее в Сети распространился видеоролик, снятый очевидцем, на котором мальчик возрастом не больше пяти лет одет в одни шорты, а на его теле видны ссадины. Пользователи писали, что видели его и раньше на автобусной остановке, тоже раздетым и намазанным зеленкой.

Как объяснила мать ребенка, такой диагноз, как ангидроз, подразумевает, что человек не потеет. В связи с этим мальчика необходимо постоянно обдувать ветром или вентиляторами и опрыскивать водой. Женщина отметила, что семья выполняет рекомендации врачей и не допускает перегрева, поскольку он может быть опасен для ребенка.

"Ему даже показали вот так вот ходить, раздетым. И ему не холодно нисколько. Да, мы с отцом ребенка ходим в шубе, грубо говоря, а он раздетый", – рассказала Аилия Сергеевна.

По ее словам, дома температура поддерживается на уровне 15 градусов, и мальчик ходит в одном нижнем белье. На улице мать надевает на него шорты без футболки, поскольку считает такой вариант приемлемым. При этом ребенок не переохлаждается, а, наоборот, может перегреться. Комфортной для него является температура от 15 до 17 градусов.

Сейчас мальчик посещает детский сад, где его обдувают вентиляторами и опрыскивают водой, имитируя естественное потоотделение. По словам матери, ребенок также ежедневно принимает назначенные препараты.

Женщина отметила, что особенность может сохраниться у сына на всю жизнь. Сейчас семья проходит обследование у генетиков, однако точную причину состояния пока не установили.

"Ребенок не болеет вообще, если только не считать вот этих перегревов, когда ему от них плохо. То есть ОРВИ нет. У нас никогда не было никаких там ларингитов, еще чего-то. Максимум была аллергия, потому что, да, естественно, он аллергик и на цветение березы она есть", – поделилась Аилия Сергеевна.

Ранее сообщалось о москвичке Милене, которой диагностировали аквагенную крапивницу – редчайшую аллергию на воду. Любое соприкосновение с ней, будь то душ, дождь, собственный пот или слезы, вызывают у девушки волдыри и зуд. Официально в мире зафиксировано лишь около 100 таких случаев.

Эксперты пояснили, что эффективного лечения до сих пор не найдено, в связи с чем людям с данным диагнозом назначают терапию антигистаминными, гормонами и стабилизаторами мембран тучных клеток.

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