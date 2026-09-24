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24 сентября, 13:28

Город

Оранжереи "Аптекарского огорода" закроются на санобработку с 28 сентября

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Оранжерейный комплекс Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" будет закрыт для посещения с 28 сентября по 2 октября в связи с санитарной обработкой. Об этом сообщили в пресс-службе сада.

До 27 сентября включительно посетители еще успеют увидеть тропические и субтропические растения, а также коллекцию кактусов.

Кроме того, до 31 октября будет работать праздничная выставка "Дача профессора ботаники", приуроченная к 320-летию "Аптекарского огорода". Под открытым небом также представлены осенние экспозиции.

До 4 октября в "Аптекарском огороде" все желающие могут посетить выставку "Дикоросы". В экспозицию вошли художественные образы дикорастущих трав, цветов и ягод. Впервые представили алтей лекарственный и термопсис ланцетный, которые используются в современной фармацевтике.

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