"Лесная" лилия расцвела в "Аптекарском огороде"

Фото: МАХ/"Аптекарский огород МГУ"

"Лесная" лилия кудреватая расцвела в Ботаническом саду МГУ имени Ломоносова "Аптекарский огород". Об этом сообщила пресс-служба сада.

"В теневом саду зацвела та самая "лесная" лилия, которую легко пропустить – и потом жалеть! Речь о лилии кудреватой (мартагон) – одной из самых изящных и "умных" садовых лилий", – говорится в сообщении.

В саду уточнили, что цветки лилии смотрят вниз, лепестки закручены назад, а на одном стебле может быть до нескольких десятков цветков.

Гибриды группы мартагон являются одними из самых ароматных среди лилий. Они растут в полутени, что редко для лилий, могут десятилетиями расти на одном месте и образуют эффектную вертикаль в посадках.

Растения токсичны для кошек.

Ранее в "Аптекарской огороде" зацвело "дымное" дерево. Растение окутывается воздушным розовым облаком, создавая эффект, заметный за десятки метров. Облако формируют разросшиеся цветоножки, покрытые множеством тонких розоватых волосков. Благодаря этому скумпия считается одним из самых эффектных декоративных растений начала лета.

