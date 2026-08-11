Российские каноисты смогут выступать на соревнованиях под флагом РФ

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Международная федерация каноэ (Paddle Worldwide) разрешила российским и белорусским гребцам выступать на соревнованиях без ограничений с 1 января 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Действующая политика будет оставаться в полной силе до 31 декабря 2026 года. С 1 января 2027 года она перестанет действовать, и имеющие право на участие российские и белорусские спортсмены, а также персонал, обеспечивающий поддержку спортсменам, смогут выступать в составе национальных команд", – говорится в сообщении.

Снятие ограничений подразумевает, что россияне и белорусы смогут выступать под своим флагом, использовать свой гимн и другие идентификационные символы.

Ранее президент Европейской федерации плавания (European Aquatics) Антониу Силва заявил, что Россия имеет право на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году. Он добавил, что организация готова допустить граждан РФ на турниры с флагом и гимном после разрешения со стороны государств – хозяев соревнований.

Кроме того, сообщалось, что международная организация World Boxing вывела из-под ограничений россиян. Таким образом, российские боксеры смогли вернуться на мировую арену.