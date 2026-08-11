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11 августа, 16:51

Происшествия

В Ленобласти мужчину задержали за попытку похитить старинную пушку

Фото: vk.ru/rosgvard78

В Ленинградской области был задержан 35-летний мужчина, который пытался похитить декоративную пушку с территории исторического здания. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по региону.

Инцидент произошел на Черном озере. Мужчина в одних трусах переплыл водоем, поднялся на веранду здания, которое уже было закрыто для посетителей, сорвал информационную табличку и перекатил к выходу одну из пушек, используемых для полуденного залпа.

За происходящим по камерам видеонаблюдения следил охранник. Заметив нарушителя, он вызвал сотрудников Росгвардии. Прибывшие на место специалисты задержали мужчину, несмотря на его попытки убежать и скрыться в парке.

Выяснилось, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в полицию. В настоящее время подсчитывается сумма ущерба, нанесенного историческому зданию.

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